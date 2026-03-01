Festival Cinélatino Le Fleuve de la mort (El Río y la muerte)

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

À Santa Bibiana, tous les hommes portent un pistolet à la ceinture et le moindre malentendu peut provoquer la mort

À Santa Bibiana, tous les hommes portent un pistolet à la ceinture et le moindre malentendu peut provoquer la mort. Une vendetta naît entre les familles Anguiano et Menchaca. Mais le dernier Menchaca refuse de perpétuer cet engrenage morbide…

Nous sommes à l’époque d’un changement d’époque entre le pueblo des rancheros et la grande ville, entre un passé qui se repaît d’honneur et un avenir qui désire panser les plaies.

Avec Columba Domínguez, Miguel Torruco, Joaquín Cordero

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

In Santa Bibiana, every man wears a pistol on his belt, and the slightest misunderstanding can result in death

L’événement Festival Cinélatino Le Fleuve de la mort (El Río y la muerte) Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot