Festival Cinélatino Le Mystérieux regard du flamand rose (La Misteriosa Mirada del Flamenco) Cahors
Festival Cinélatino Le Mystérieux regard du flamand rose (La Misteriosa Mirada del Flamenco) Cahors mercredi 25 mars 2026.
Festival Cinélatino Le Mystérieux regard du flamand rose (La Misteriosa Mirada del Flamenco)
Place Bessières Cahors Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-25 2026-03-29
Début des années 1980, dans le désert chilien
Début des années 1980, dans le désert chilien. Lidia, 11 ans, grandit au sein d’une famille flamboyante qui a trouvé refuge dans un cabaret queer, aux abords d’une ville minière. Quand une mystérieuse maladie mortelle commence à se propager, une rumeur affirme qu’elle se transmettrait par un simple regard. La communauté devient rapidement la cible des peurs et fantasmes collectifs.
Dans ce western moderne et baroque, nous voici à cheval entre la peur d’un mal encore innommable que sera bientôt le Sida, et les croyances animistes qui animent encore le monde andin…
Avec Tamara Cortes, Matias Catalan, Paula Dinamarca…
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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr
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English :
Early 1980s, in the Chilean desert
L’événement Festival Cinélatino Le Mystérieux regard du flamand rose (La Misteriosa Mirada del Flamenco) Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot