Festival Cinélatino Le Mystérieux regard du flamand rose (La Misteriosa Mirada del Flamenco)

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-29

Début des années 1980, dans le désert chilien

Début des années 1980, dans le désert chilien. Lidia, 11 ans, grandit au sein d’une famille flamboyante qui a trouvé refuge dans un cabaret queer, aux abords d’une ville minière. Quand une mystérieuse maladie mortelle commence à se propager, une rumeur affirme qu’elle se transmettrait par un simple regard. La communauté devient rapidement la cible des peurs et fantasmes collectifs.

Dans ce western moderne et baroque, nous voici à cheval entre la peur d’un mal encore innommable que sera bientôt le Sida, et les croyances animistes qui animent encore le monde andin…

Avec Tamara Cortes, Matias Catalan, Paula Dinamarca…

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

Early 1980s, in the Chilean desert

L’événement Festival Cinélatino Le Mystérieux regard du flamand rose (La Misteriosa Mirada del Flamenco) Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot