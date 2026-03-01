Festival Cinélatino Les Cavaliers des terres sauvages

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Au cœur des montagnes argentines vit une petite communauté de gauchos profondément attachée à la nature et aux traditions.

Un noir & blanc d’une grande délicatesse pour le portrait de tout un peuple de gauchos et de gauchas qui vit dans une sorte d’intemporalité

Au cœur des montagnes argentines vit une petite communauté de gauchos profondément attachée à la nature et aux traditions.

Un noir & blanc d’une grande délicatesse pour le portrait de tout un peuple de gauchos et de gauchas qui vit dans une sorte d’intemporalité. Pour le plaisir aussi d’une bande-son qui habille la rudesse de l’existence par la douceur nostalgique des musiques latines.

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

In the heart of the Argentine mountains lives a small community of gauchos deeply attached to nature and traditions.

A black and white of great delicacy for the portrait of a whole people of gauchos and gauchas who live in a kind of timelessness

L’événement Festival Cinélatino Les Cavaliers des terres sauvages Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot