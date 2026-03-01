Festival Cinélatino Los Silencios

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 18:30:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Avec son fils et sa fille, Amparo fuit le conflit entre les FARC et l’armée

Avec son fils et sa fille, Amparo fuit le conflit entre les FARC et l’armée. À la conjonction de trois pays, Colombie, Brésil et Pérou, ils se réfugient sur la petite île de Fantasia, en pleine Amazonie, un havre improbable qui semble n’appartenir à aucun des trois pays. Un monde suspendu entre ciel et fleuve, aux limites instables, perméables comme l’esprit des hommes en proie au long deuil de la guerre…

Un film beau et troublant, qui nous emmène dans un monde pluvial dont on serait tenté de prendre l’étrangeté, l’exotisme, pour une image de paradis. Mais les échos de l’enfer résonnent encore dans les esprits et les vivants ne sont pas seuls à chercher le repos et la paix.

Avec Marleyda Soto, Enrique Diaz, Maria Paula Tabares Peña

En présence de la réalisatrice.

.

Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With her son and daughter, Amparo flees the conflict between FARC and the army

L’événement Festival Cinélatino Los Silencios Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot