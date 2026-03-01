Festival Cinélatino Nuestra Tierra

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Argentine, 2009

Argentine, 2009. Trois hommes, dont l’un se targue d’un droit écrit de propriété, tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone de Chuschagasta qui revendique la propriété native des terres. Neuf ans après, le procès s’ouvre…

C’est l’histoire d’une parcelle qui fait synecdoque pour l’histoire d’un pays, d’un continent, des peuples autochtones que notre Histoire a niée.

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

Argentina, 2009

L’événement Festival Cinélatino Nuestra Tierra Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot