Festival Cinélatino Nuestra Tierra Cahors
Festival Cinélatino Nuestra Tierra Cahors samedi 28 mars 2026.
Festival Cinélatino Nuestra Tierra
Place Bessières Cahors Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Argentine, 2009
Argentine, 2009. Trois hommes, dont l’un se targue d’un droit écrit de propriété, tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone de Chuschagasta qui revendique la propriété native des terres. Neuf ans après, le procès s’ouvre…
C’est l’histoire d’une parcelle qui fait synecdoque pour l’histoire d’un pays, d’un continent, des peuples autochtones que notre Histoire a niée.
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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr
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English :
Argentina, 2009
L’événement Festival Cinélatino Nuestra Tierra Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot