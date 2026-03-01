Festival Cinélatino Un monde pour Julius

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:15:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Fin des années 1950

Fin des années 1950. Julius est le benjamin d’une famille de l’aristocratie de Lima. Il grandit sous une cloche de marbre. Peu à peu, ce monde de stuc se fissure les morts se succèdent comme des pans d’un décor qui tombe et dévoile progressivement la réalité cachée…

Avec Mayella Llocila, Fiorella de Ferrari, Nacho Fresneda

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

Late 1950s

L’événement Festival Cinélatino Un monde pour Julius Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot