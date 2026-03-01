Festival Cinélatino Un poète

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire marquée par les désillusions

Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire marquée par les désillusions. Sa rencontre avec Yurlady, une adolescente d’un milieu populaire possédant un véritable talent d’écriture, va bouleverser le cours de sa vie. Il l’exhorte à se présenter à un concours national de poésie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Bien sûr, on peut penser à une variante colombienne de Woody Allen. Pourtant, ce qui est ironie ou dérision affectueuse chez ce dernier prend une dimension nettement plus existentielle, ici, que certains qualifieront même de cynisme. La poésie a-t-elle droit de cité dans le monde réel ? Le poète peut-il être au monde ? Óscar n’a pas la stature prophétique d’un Hugo, mais tantôt l’embarras de l’albatros de Baudelaire, tantôt la radicalité d’Artaud défendant la légitimité du poète.

Avec Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto, Humberto Restrepo

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

Óscar Restrepo, a poet in need of recognition, leads a solitary existence marked by disillusionment

L’événement Festival Cinélatino Un poète Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot