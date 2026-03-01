Festival Cinélatino Vanilla (Vainilla) Cahors
Festival Cinélatino Vanilla (Vainilla) Cahors dimanche 29 mars 2026.
Festival Cinélatino Vanilla (Vainilla)
Place Bessières Cahors Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 18:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Sept femmes à la volonté de fer se battent pour sauver leur maison d’une saisie hypothécaire
Sept femmes à la volonté de fer se battent pour sauver leur maison d’une saisie hypothécaire. Roberta, une fillette de 8 ans, évolue dans une dynamique familiale atypique un foyer sans père où elle vit entourée de diverses figures féminines.
Une comédie de fête des pères, mais sans pères, et à peine des hommes, pour un bouquet d’hommage aux femmes, aux mères, aux filles au devant desquelles la vie prend un malin plaisir à semer les obstacles, des odeurs de drames…
Avec Natalia Plasencia, Daniela Porras, Maria Castellá
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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr
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English :
Seven strong-willed women fight to save their home from foreclosure
L’événement Festival Cinélatino Vanilla (Vainilla) Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot