Festival Cinélatino Vanilla (Vainilla)

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Sept femmes à la volonté de fer se battent pour sauver leur maison d’une saisie hypothécaire

Sept femmes à la volonté de fer se battent pour sauver leur maison d’une saisie hypothécaire. Roberta, une fillette de 8 ans, évolue dans une dynamique familiale atypique un foyer sans père où elle vit entourée de diverses figures féminines.

Une comédie de fête des pères, mais sans pères, et à peine des hommes, pour un bouquet d’hommage aux femmes, aux mères, aux filles au devant desquelles la vie prend un malin plaisir à semer les obstacles, des odeurs de drames…

Avec Natalia Plasencia, Daniela Porras, Maria Castellá

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

Seven strong-willed women fight to save their home from foreclosure

L’événement Festival Cinélatino Vanilla (Vainilla) Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot