Festival Cinéma à la Folie Cinéma Concorde Nantes

Festival Cinéma à la Folie Cinéma Concorde Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 –

Gratuit : oui Gratuit sur réservation Tout public

Avec Cinéma à la Folie, de nouveaux regards sur la santé mentaleEn s’appuyant en s’appuyant sur le pouvoir du récit cinématographique Le Concorde vous invite à faire évoluer les regards sur les troubles psychiques en favorisant le dialogue entre citoyens, professionnels et personnes concernées.Chaque séance proposée dans le cadre du festival est gratuite et sur réservation. Au programme (cliquez sur la séance pour réserver)VENDREDI 03 OCTOBRE 20h | La vie de ma mère Séance spéciale en présence du réalisateur Julien Carpentier, d’Alexia Romero, psychiatre au CHU de Nantes, et d’une personne vivant avec un trouble bipolaire.Pierre, 33 ans, fleuriste à succès, voit sa vie basculer lorsque sa mère, Judith, fantasque et excessive, débarque dans sa vie après deux ans sans se voir. Pierre n’a qu’une idée, reprendre le cours normal de sa vie, mais rien ne se passe comme prévu. Leurs retrouvailles, aussi inattendues qu’explosives, vont transformer Pierre et Judith à jamais. SAMEDI 04 OCTOBRE 14h | La machine à écrire et autres tracas (film documentaire) Dernier volet du triptyque initié avec Sur l’Adamant puis Averroès & Rosa Parks, le film poursuit sa plongée au sein du pôle psychiatrique Paris centre. Ici, le cinéaste accompagne des soignants bricoleurs au domicile de quelques patients soudain démunis face à un problème domestique, un appareil en panne, etc… 20h30 | Les rêveurs Avant-première du film de Isabelle Carré. Séance en présence de Guillaume Baudoin, psychologue et directeur de l’association Solipsy.Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.DIMANCHE 05 OCTOBRE 14h | Nos folies ordinaires (film documentaire) Séance spéciale en présence de Adèle Flaux, réalisatrice du film, d’Hana Lévy Sousan, vivant avec un trouble bipolaire et psychologue à la Maison Perchée (protagoniste du film).Hana, Maximilien, Arnaud et Imelda souffrent tous d’un trouble psychique : schizophrénie, bipolarité, dépression grave ou encore trouble borderline. Ils ont accepté de raconter leur quotidien à visage découvert dans l’espoir de combattre les discriminations et l’ignorance. Ils sont fatigués de se cacher et veulent montrer leur réalité. Souffrant de troubles psychiques plus ou moins handicapants, ils ont dû affronter les mêmes galères, la même errance de diagnostic et les mêmes discriminations. Comment parviennent-ils à sortir de ce cercle infernal ? Comment ont-ils repris le pouvoir sur leur vie ? 17h | Le soleil de trop près À sa sortie d’hôpital psychiatrique, Basile se réfugie chez sa sœur Sarah. Elle est sa seule famille et sa plus grande alliée pour se reconstruire. Aussi flamboyant qu’instable, Basile parvient à trouver du travail et rencontre Élodie, une jeune mère célibataire : il se prend à rêver d’une vie « normale » Ce première édition cinématographique dédiée à la santé mentale, portée par la Fondation Erié en collaboration avec le FIPADOC, le festival La Rochelle Cinéma (Fema), avec le soutien de l’Alliance pour la Santé Mentale, est propose dans 8 villes de France.Ses objectifs principaux : Déconstruire les stéréotypes liés aux troubles psychiques, à travers la puissance émotionnelle et universelle du cinémaFavoriser la rencontre et le débat, à l’issue de chaque projection, entre habitants, experts, associations locales et personnes concernéesRendre accessible sur chaque territoire cet espace, en proposant des projections gratuites

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ http://www.cinema-a-la-folie.fr