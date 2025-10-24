Festival Cinéma A la Folie La Rochelle
Festival Cinéma A la Folie La Rochelle vendredi 24 octobre 2025.
Festival Cinéma A la Folie
Cinéma CGR Dragon 8 cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-24
Le Fema co-organise, avec le Fipadoc de Biarritz, un festival itinérant sur le thème de la santé mentale.
Ce festival se déroulera tout les week-ends du mois d’octobre dans 8 villes en France.
.
Cinéma CGR Dragon 8 cours des Dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Festival Cinéma A la Folie
The Festival la Rochelle Cinéma (FEMA) celebrates its 53rd edition with an exceptional program and a host of no less exceptional guests.
German : Festival Cinéma A la Folie
Das Festival la Rochelle Cinéma (FEMA) feiert seine 53. Ausgabe und bereitet ein außergewöhnliches Programm und die Ankunft nicht minder außergewöhnlicher Gäste vor.
Italiano :
La Fema sta organizzando un festival itinerante sul tema della salute mentale con la Fipadoc di Biarritz.
Il festival si svolgerà ogni fine settimana di ottobre in 8 città della Francia.
Espanol : Festival Cinéma A la Folie
El Festival la Rochelle Cinéma (FEMA) celebra su 53ª edición y prepara un programa excepcional y la llegada de invitados no menos excepcionales.
L’événement Festival Cinéma A la Folie La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-22 par La Rochelle Tourisme