Peintre des bouleversements historiques, des tribuns comme des empereurs, David a façonné l’imaginaire visuel de son époque — un héritage que le cinéma n’a cessé de réinterpréter, de La Marseillaise de Jean Renoir au Napoléon d’Abel Gance, en passant par les regards picturaux et distanciés du Barry Lyndon de Stanley Kubrick et de L’Anglaise et le Duc d’Éric Rohmer. Entre documentaires, reconstitutions fidèles, récits critiques et évocations poétiques, la sélection explore le rôle de l’artiste face à l’Histoire, les représentations du pouvoir, les élans révolutionnaires et les ambiguïtés de la mémoire,et dialogue, à sa manière, avec l’héritage visuel de David.

Onze séances, enrichies de débats et de rencontres, pour interroger notre vision du passé, entre idéaux brisés, récits nationaux et fascination pour les figures héroïques.

LA RÉVOLUTION DU REGARD

17 octobre à 12h30

David et la mort de Marat, un peintre en révolution, de Martin Fraudreau

Présenté par Martin Fraudreau, réalisateur.

18 octobre à 14h

L’Anglaise et le duc, de Éric Rohmer

Présenté par Damien Laurens, illustrateur d’architecture.

18 octobre à 17h

David, une inspiration muette

Rencontre-projection, avec Antoine de Baecque, historien.

18 octobre à 20h

Un peuple et son roi, de Pierre Schoeller

Présenté par Pierre Schoeller.

Projection suivie d’un échange avec Pierre Schoeller et Guillaume Mazeau, historien.

19 octobre à 15h

La Nuit de Varennes, de Ettore Scola

19 octobre à 18h

La Marseillaise, de Jean Renoir

Présenté par François Huzar, historien.

L’EMPIRE DES IMAGES

23 octobre à 12h30

Napoléon, David : le sacre de l’image, de Patric Jean

24 octobre à 19h30

Waterloo, de Sergueï Bondartchouk

Présenté par Jean Tulard, de l’Académie des Sciences morales et politiques, historien.

25 octobre à 15h / Partie 1

26 octobre à 15h / Partie 2



« Napoléon vu par Abel Gance«

Présenté par Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque française.

Du vendredi 17 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :

payant

Tarif D

plein : 10 €

réduit : 7 €

jeune et solidarité : 5 €

Public adultes.

Musée du Louvre – Auditorium Michel Laclotte rue de Rivoli 75001 Paris

https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/evenements-activites/de-david-a-kubrick