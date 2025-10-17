Festival cinéma « De David à Kubrick » au Louvre Musée du Louvre – Auditorium Michel Laclotte Paris
Festival cinéma « De David à Kubrick » au Louvre Musée du Louvre – Auditorium Michel Laclotte Paris vendredi 17 octobre 2025.
Peintre des bouleversements historiques, des tribuns comme des empereurs, David a façonné l’imaginaire visuel de son époque — un héritage que le cinéma n’a cessé de réinterpréter, de La Marseillaise de Jean Renoir au Napoléon d’Abel Gance, en passant par les regards picturaux et distanciés du Barry Lyndon de Stanley Kubrick et de L’Anglaise et le Duc d’Éric Rohmer. Entre documentaires, reconstitutions fidèles, récits critiques et évocations poétiques, la sélection explore le rôle de l’artiste face à l’Histoire, les représentations du pouvoir, les élans révolutionnaires et les ambiguïtés de la mémoire,et dialogue, à sa manière, avec l’héritage visuel de David.
Onze séances, enrichies de débats et de rencontres, pour interroger notre vision du passé, entre idéaux brisés, récits nationaux et fascination pour les figures héroïques.
LA RÉVOLUTION DU REGARD
17 octobre à 12h30
David et la mort de Marat, un peintre en révolution, de Martin Fraudreau
Présenté par Martin Fraudreau, réalisateur.
18 octobre à 14h
L’Anglaise et le duc, de Éric Rohmer
Présenté par Damien Laurens, illustrateur d’architecture.
18 octobre à 17h
David, une inspiration muette
Rencontre-projection, avec Antoine de Baecque, historien.
18 octobre à 20h
Un peuple et son roi, de Pierre Schoeller
Présenté par Pierre Schoeller.
Projection suivie d’un échange avec Pierre Schoeller et Guillaume Mazeau, historien.
19 octobre à 15h
La Nuit de Varennes, de Ettore Scola
19 octobre à 18h
La Marseillaise, de Jean Renoir
Présenté par François Huzar, historien.
L’EMPIRE DES IMAGES
23 octobre à 12h30
Napoléon, David : le sacre de l’image, de Patric Jean
24 octobre à 19h30
Waterloo, de Sergueï Bondartchouk
Présenté par Jean Tulard, de l’Académie des Sciences morales et politiques, historien.
25 octobre à 15h / Partie 1
26 octobre à 15h / Partie 2
« Napoléon vu par Abel Gance«
Présenté par Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque française.
À l’occasion de l’exposition consacrée à Jacques-
Louis David, l’auditorium du Louvre propose
d’interroger, à travers le cinéma, deux grands
mythes fondateurs de la France moderne : la
Révolution française et le Premier Empire.
Du vendredi 17 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :
payant
Tarif D
plein : 10 €
réduit : 7 €
jeune et solidarité : 5 €
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-17T02:00:00+02:00
fin : 2025-10-27T00:59:59+01:00
Date(s) :
Musée du Louvre – Auditorium Michel Laclotte rue de Rivoli 75001 Paris
https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/evenements-activites/de-david-a-kubrick