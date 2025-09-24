FESTIVAL CINEMA D’ICI Castelnaudary

31 Boulevard Lapasset Castelnaudary Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-28 23:00:00

2025-09-24

Le premier festival des films tournés en Occitanie revient à Castelnaudary !

Chaque année, à la fin du mois de septembre, la ville de Castelnaudary se transforme en un écrin de cinéma à ciel ouvert pour accueillir le Festival Cinéma d’Ici du 24 au 28 septembre.

Un événement unique qui met à l’honneur les films enracinés dans nos territoires, les récits locaux et les talents émergents ou confirmés du 7e art. Cette année encore, le festival promet de nous émerveiller, de nous faire réfléchir et de nous rassembler autour de la magie du cinéma.

Le Festival Cinéma d’Ici saura une fois de plus surprendre et captiver son public. Ce qui vous attend

– Des avant-premières de films en lien avec l’Occitanie et ses paysages

– Des rencontres avec des réalisateurs, acteurs et techniciens pour échanger sur leur travail et leur vision du cinéma

– Des ateliers et masterclasses pour les passionnés qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou s’initier à l’art de la réalisation

– Des débats et tables rondes sur des thèmes chers au festival, comme le rôle du cinéma dans la valorisation des territoires

Prix du pass 16€ (accès à l’ensemble du festival)

Prix du pass pour les adhérents à l’association Cinéma d’automne et divers 8€

Prix de la séance 6,50€

Programme à venir sur www.castelnaudary.veocinemas.fr

31 Boulevard Lapasset Castelnaudary 11400 Aude Occitanie contact@cinemadautomne.fr

English :

The first festival of films shot in Occitania returns to Castelnaudary!

Every year at the end of September, the town of Castelnaudary transforms itself into an open-air cinema to host the Festival Cinéma d?Ici from September 24 to 28.

A unique event that celebrates films rooted in our territories, local stories and emerging or established talent in the 7th art. Once again this year, the festival promises to fill us with wonder, make us think and bring us together around the magic of cinema.

The Festival Cinéma d?Ici will once again surprise and captivate its audiences. What’s in store?

– Previews of films related to the Occitanie region and its landscapes

– Meetings with directors, actors and technicians to discuss their work and their vision of cinema

– Workshops and masterclasses for enthusiasts wishing to deepen their knowledge or learn about the art of filmmaking

– Debates and round tables on themes close to the festival?s heart, such as the role of cinema in promoting local communities

Pass price: 16? (access to the entire festival)

Pass price for members of the Cinéma d’automne et divers association: 8?

Price per screening: 6.50?

Program to come on www.castelnaudary.veocinemas.fr

German :

Das erste Festival für in Okzitanien gedrehte Filme kehrt nach Castelnaudary zurück!

Jedes Jahr Ende September verwandelt sich die Stadt Castelnaudary in eine Filmkulisse unter freiem Himmel, um das Festival Cinéma d?Ici vom 24. bis 28. September zu beherbergen.

Ein einzigartiges Ereignis, das Filme, die in unseren Regionen verwurzelt sind, lokale Geschichten und aufstrebende oder etablierte Talente der siebten Kunst ehrt. Auch in diesem Jahr verspricht das Festival, uns zum Staunen zu bringen, uns zum Nachdenken anzuregen und uns um die Magie des Kinos zu versammeln.

Das Festival Cinéma d’Ici wird sein Publikum einmal mehr überraschen und fesseln. Was Sie erwartet

– Vorpremieren von Filmen, die mit Okzitanien und seinen Landschaften in Verbindung stehen

– Treffen mit Regisseuren, Schauspielern und Technikern, um sich über ihre Arbeit und ihre Vision vom Kino auszutauschen

– Workshops und Masterclasses für Filmbegeisterte, die ihre Kenntnisse vertiefen oder sich in die Kunst des Filmemachens einführen lassen möchten

– Debatten und runde Tische zu Themen, die dem Festival am Herzen liegen, wie z. B. die Rolle des Kinos bei der Aufwertung von Gebieten

Preis des Passes: 16? (Zugang zum gesamten Festival)

Preis des Passes für Mitglieder des Vereins Cinéma d’automne et divers: 8?

Preis für eine Filmvorführung: 6,50?

Das Programm wird auf www.castelnaudary.veocinemas.fr veröffentlicht

Italiano :

Il primo festival di film girati in Occitania torna a Castelnaudary!

Ogni anno, alla fine di settembre, la città di Castelnaudary si trasforma in un cinema all’aperto per ospitare il Festival Cinéma d’Ici dal 24 al 28 settembre.

Si tratta di un evento unico che mette in mostra film radicati nelle nostre regioni, storie locali e talenti emergenti e affermati della settima arte. Anche quest’anno, il festival promette di riempirci di meraviglia, farci riflettere e riunirci intorno alla magia del cinema.

Il Festival Cinéma d’Ici sorprenderà e affascinerà ancora una volta il suo pubblico. Cosa c’è in serbo?

– Anteprime di film legati alla regione Occitania e ai suoi paesaggi

– Incontri con registi, attori e tecnici per discutere del loro lavoro e della loro visione del cinema

– Workshop e masterclass per gli appassionati che vogliono approfondire le proprie conoscenze o imparare l’arte cinematografica

– Dibattiti e tavole rotonde su temi cari al festival, come il ruolo del cinema nella promozione dell’ambiente locale

Prezzo del pass: € 16 (accesso all’intero festival)

Prezzo del biglietto per i membri dell’associazione Cinéma d’automne et divers: 8 euro

Prezzo per proiezione: 6,50 euro

Programma in arrivo su www.castelnaudary.veocinemas.fr

Espanol :

¡El primer festival de películas rodadas en Occitania vuelve a Castelnaudary!

Cada año, a finales de septiembre, la ciudad de Castelnaudary se transforma en un cine al aire libre para acoger el Festival Cinéma d’Ici del 24 al 28 de septiembre.

Se trata de un acontecimiento único que presenta películas arraigadas en nuestras regiones, historias locales y talentos emergentes y consagrados del séptimo arte. Un año más, el festival promete maravillarnos, hacernos reflexionar y reunirnos en torno a la magia del cine.

El Festival Cinéma d’Ici volverá a sorprender y cautivar a su público. ¿Qué le espera?

– Preestrenos de películas relacionadas con la región de Occitanie y sus paisajes

– Encuentros con directores, actores y técnicos para hablar de su trabajo y su visión del cine

– Talleres y clases magistrales para los aficionados que deseen ampliar sus conocimientos o iniciarse en el arte cinematográfico

– Debates y mesas redondas sobre temas cercanos al festival, como el papel del cine en la promoción del medio ambiente local

Precio del abono: 16 euros (acceso a todo el festival)

Precio del pase para los miembros de la asociación Cinéma d’automne et divers: 8 euros

Precio por proyección: 6,50 euros

Programa disponible en www.castelnaudary.veocinemas.fr

