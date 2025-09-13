FESTIVAL CINÉMA D’ICI SOIRÉE DE PRÉSENTATION Castelnaudary

FESTIVAL CINÉMA D’ICI SOIRÉE DE PRÉSENTATION Castelnaudary samedi 13 septembre 2025.

FESTIVAL CINÉMA D’ICI SOIRÉE DE PRÉSENTATION

31 Rue du Général Lapasset Castelnaudary Aude

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-09-13 23:00:00

Date(s) :

2025-09-13

A l’occasion du festival Cinéma D’Ici qui aura lieu du 24 au 28 septembre, une soirée de lancement est prévue au Cinéma Véo de Castelnaudary.

18h30 présentation du programme du festival

20h40 Sem la beluga, de Jacob Redman, en sa présence.

Les hommes du feu

Hommage aux pompiers, soutien aux sinistrés des incendies.

Il est possible d’acheter le pass qui donne accès à tout le festival directement sur place au tarif de 16€. Ce même pass est proposé à 8€ pour les adhérents à l’Association Cinéma d’automne et divers.

Sans pass, comptez sur un ticket achetable sur place et en ligne à

6,50€ la séance

5€ pour les -16ans.

.

31 Rue du Général Lapasset Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 9 71 56 90 98 contact@cinemadautomne.fr

English :

To mark the Cinéma D’Ici festival, which runs from September 24 to 28, a launch party is planned at the Cinéma Véo in Castelnaudary.

6:30pm: presentation of the festival program

8:40pm: Sem la beluga, by Jacob Redman, in his presence.

Men of fire

Tribute to firefighters, support for fire victims.

A pass giving access to the entire festival can be purchased on site for 16? The same pass is available at 8? for members of the Association Cinéma d?automne et divers.

Without a pass, you can purchase a ticket on site and online at

6.50? per session

5? for children under 16.

German :

Anlässlich des Festivals Cinéma D’Ici, das vom 24. bis 28. September stattfindet, ist ein Eröffnungsabend im Cinéma Véo in Castelnaudary geplant.

18:30 Uhr: Vorstellung des Festivalprogramms

20.40 Uhr: Sem la beluga von Jacob Redman, in dessen Anwesenheit.

Die Männer des Feuers

Hommage an die Feuerwehrleute, Unterstützung der von Bränden Betroffenen.

Sie können den Festivalpass für 16 Euro direkt vor Ort kaufen, um das gesamte Festival zu besuchen. Für Mitglieder des Vereins Cinéma d’automne et divers kostet der Pass nur 8 Euro.

Ohne Pass können Sie die Eintrittskarten vor Ort oder online kaufen:

6,50? pro Vorstellung

5? für Kinder unter 16 Jahren.

Italiano :

In concomitanza con il festival Cinéma D’Ici, in programma dal 24 al 28 settembre, è stato organizzato un evento di lancio presso il Cinéma Véo di Castelnaudary.

18.30: presentazione del programma del festival

20.40: Sem la beluga, di Jacob Redman, in sua presenza.

Uomini di fuoco

Omaggio ai vigili del fuoco e sostegno alle vittime degli incendi.

I pass per l’intero festival possono essere acquistati sul posto a 16 euro. I membri dell’Associazione Cinéma d’automne et divers possono acquistare lo stesso pass a 8?

Chi non ha un pass può acquistare un biglietto al festival e online a

6,50? per proiezione

5? per i bambini sotto i 16 anni.

Espanol :

Coincidiendo con el festival Cinéma D’Ici, que se celebrará del 24 al 28 de septiembre, se ha organizado un acto de presentación en el Cinéma Véo de Castelnaudary.

18.30 h: presentación del programa del festival

20.40 h: Sem la beluga, de Jacob Redman, en su presencia.

Hombres de fuego

Homenaje a los bomberos y apoyo a las víctimas de incendios.

Los abonos para todo el festival pueden adquirirse in situ por 16 euros. Los miembros de la Asociación Cinéma d?automne et divers pueden adquirir el mismo pase por 8?

Si no tiene pase, puede comprar una entrada en el festival y en línea a

6,50? por proyección

5? para los menores de 16 años.

L’événement FESTIVAL CINÉMA D’ICI SOIRÉE DE PRÉSENTATION Castelnaudary a été mis à jour le 2025-09-05 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois