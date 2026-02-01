Festival Cinéma Jeune Public Clap les Mômes 2026 Cinéma La Bobine Quimperlé

Festival Cinéma Jeune Public Clap les Mômes 2026

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

2026-02-17

3 dates, 3 âges,3 films

Répondez à l’appel irrésistible de la forêt … Un bain de nature pour tous les goûts, tous les âges un documentaire éblouissant le chant des forêts de Vincent Munier, des petits courts-métrages drôles et mignons vous mettront sens dessus dessous (studio animation Lettonie) et une fiction animée captivante vous révèlera le secret des mésanges d’ Antoine Lanciaux !

Des intervenants extérieurs à chaque séance pour compléter la projection

Le chant des forêts totalise plus d’un million d’entrées, depuis sa sortie en salles…. pas fréquent pour un documentaire mais…. ô combien mérité !

Une lumière incroyable, une complicité Grand-père, Père, Fils…. remarquable avec des moments de partage que l’on sent naturel, une dame nature mise en valeur par des images et une atmosphère formidables font de ce documentaire un moment où l’on se sent en apesanteur et privilégié d’être là avec ceux que l’on aime

Le savoir-faire Letton en animation stop motion est de retour. Lorsque cette technique parfaite et mondialement reconnue se met au service de 4 courts métrages facétieux on obtient un beau programme qui ravira petits et grands. Un ensemble parfait pour un premier contact avec le cinéma et ses salles obscures. L’importance du vivre-ensemble, et ce aussi bien entre humains qu’entre l’Homme et la nature est mis en évidence dans ce joli programme. Les marionnettes, conçues grâce à un travail artisanal de grande qualité, sont particulièrement réussies et rendent les personnages tout à fait attachants.

Petit cocorico Français et Breton en particulier, l’animation a été réalisée en grande partie dans les studios de Folimage dans la Drôme et dans les studios JPL à Rennes ! On est bluffé par la réalisation du film, entièrement en papier découpé, une technique singulière et une sacrée prouesse. On est captivé par cette drôle d’aventure à la campagne qui fait la part belle à l’amitié, à la famille, la nature et aux animaux. La modernité du décor, des personnages nous rend leur histoire encore plus proche et familière. L’aventure avec un grand A pour les petits comme pour les grands, le secret des mésanges nous donne l’occasion de partager un délicieux moment en famille… .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d'Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

