Festival cinéma jeune public La Fabrique d’Étoiles Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-21

10eme Édition du festival du cinéma jeune public “La Fabrique d’Étoiles”:

projections, animations, ateliers… Inauguration le samedi 07 février.

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Festival cinéma jeune public La Fabrique d’Étoiles

10th edition of the children’s film festival ?La Fabrique d’Étoiles?

screenings, events, workshops? Opening on Saturday, February 07.

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Festival cinéma jeune public La Fabrique d’Étoiles Saint-Astier a été mis à jour le 2026-01-13 par Vallée de l’Isle en Périgord