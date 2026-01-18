Festival cinéma jeune public La Fabrique d’Étoiles Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Festival cinéma jeune public La Fabrique d’Étoiles Rue Amiral Courbet Saint-Astier samedi 7 février 2026.
Festival cinéma jeune public La Fabrique d’Étoiles
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-21
2026-02-07
10eme Édition du festival du cinéma jeune public “La Fabrique d’Étoiles”:
projections, animations, ateliers… Inauguration le samedi 07 février.
La Fabrique 05 53 02 41 99
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
English : Festival cinéma jeune public La Fabrique d’Étoiles
10th edition of the children’s film festival ?La Fabrique d’Étoiles?
screenings, events, workshops? Opening on Saturday, February 07.
La Fabrique 05 53 02 41 99
