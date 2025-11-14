Festival cinéma LDH Cinéma le rex Crozon

Festival cinéma LDH Cinéma le rex Crozon vendredi 14 novembre 2025.

Festival cinéma LDH

Cinéma le rex 41 Rue la Chalotais Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

4ème et dernière projection de l’année dans le cadre du festival des libertés et des droits humains !

Projection du documentaire « Sauve qui peut » (juin 2025), suivi d’un échange avec des professionnels de santé.

Synopsis

À l’hôpital, soignants et soignantes interrogent leur pratique lors d’ateliers de simulation avec des comédiens. Pour annoncer un cancer ou accompagner ses proches, l’empathie avec le patient se travaille. Mais l’idéal relationnel prôné en formation est-il applicable dans un système hospitalier de plus en plus à bout de force ? Peu à peu, la simulation devient un exutoire aux malaises qui rongent l’institution… .

Cinéma le rex 41 Rue la Chalotais Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 9 66 98 00 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival cinéma LDH Crozon a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime