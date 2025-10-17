Festival Cinéma Mon Amour L’écorce et l’Essence Cinéma Le Chardon Gannat

Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat Allier

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Du 17 au 19 octobre, plongez au cœur de la 4ème édition du Festival Cinéma Mon Amour sur le thème L’écorce et l’essence !

3 jours de projections et d’animations, entre les cinémas Le Chardon (Gannat) et Clap Ciné (Saint-Pourçain-sur-Sioule).

Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 34 33 cinemalechardon@ville-gannat.fr

English :

From October 17 to 19, dive into the heart of the 4th edition of the Cinéma Mon Amour Festival on the theme L’écorce et l’essence !

3 days of screenings and entertainment, at Le Chardon (Gannat) and Clap Ciné (Saint-Pourçain-sur-Sioule).

German :

Vom 17. bis 19. Oktober findet zum vierten Mal das Festival Cinéma Mon Amour mit dem Thema L’écorce et l’essence (Die Rinde und das Wesen) statt

3 Tage voller Vorführungen und Animationen, zwischen den Kinos Le Chardon (Gannat) und Clap Ciné (Saint-Pourçain-sur-Sioule).

Italiano :

Dal 17 al 19 ottobre, immergetevi nel cuore della quarta edizione del Festival Cinéma Mon Amour sul tema L’écorce et l’essence !

3 giorni di proiezioni e intrattenimento a Le Chardon (Gannat) e Clap Ciné (Saint-Pourçain-sur-Sioule).

Espanol :

Del 17 al 19 de octubre, sumérjase en el corazón de la 4ª edición del Festival Cinéma Mon Amour sobre el tema L’écorce et l’essence

3 días de proyecciones y espectáculos en Le Chardon (Gannat) y Clap Ciné (Saint-Pourçain-sur-Sioule).

