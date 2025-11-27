Festival cinéma On court à la baleine Onet-le-Château

Festival cinéma On court à la baleine Onet-le-Château jeudi 27 novembre 2025.

Festival cinéma On court à la baleine

25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron

2025-11-27

Le Festival exclusivement consacré à la projection de films courts, organisé par l’association Rêves de Cinémas, revient pour la quatrième année à La Baleine. Séances ouvertes à tous Gratuit

Programme de cette nouvelle édition

>Jeudi 27 novembre

15H30 -16H30 séances pour les scolaires

19H30 ouverture du festival et Fiction Internationale en compétition

>Vendredi 28 novembre

9H30-16H séances pour les scolaires et les séniors

16H30-18H Documentaires en compétition

20H-23H30 Nuit du Court Métrage

Fiction Française en compétition

>Samedi 29 novembre

10H-11H30 séances pour les jeunes enfants

14H3O-16H00 Animations en compétition (public adulte)

16H15-16H45 Films très courts en compétition

17H-18H30 Best Of

18H45-19H30 remise des prix

20H Film de clôture .

25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie

English :

Rêves de Cinémas?s festival of short films returns to La Baleine for the fourth year. Open to all Free

German :

Das Festival, das ausschließlich der Vorführung von Kurzfilmen gewidmet ist und von der Vereinigung Rêves de Cinémas organisiert wird, kehrt im vierten Jahr nach La Baleine zurück. Für alle offene Vorführungen Kostenlos

Italiano :

Il festival dedicato esclusivamente alla proiezione di cortometraggi, organizzato dall’associazione Rêves de Cinémas, torna a La Baleine per il quarto anno. Sessioni aperte a tutti Gratuite

Espanol :

El festival dedicado exclusivamente a la proyección de cortometrajes, organizado por la asociación Rêves de Cinémas, vuelve a La Baleine por cuarto año. Sesiones abiertas a todos Gratis

