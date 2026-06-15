Ossages

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Place de la course Ossages Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !

repas à partir de 19h à la Bon’heure (sur réservation 06 31 12 05 49 ).

À 21h30, diffusion du film Il etait une foret .

Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !

repas à partir de 19h à la Bon’heure (sur réservation au 06 31 12 05 49)

À 21h30, diffusion du film Il etait une foret .

Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .

Place de la course Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 05 49

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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!

Dinner starting at 7:00 p.m. at La Bon’heure (reservations required: 06 31 12 05 49).

At 9:30 p.m., screening of the film Il était une forêt.

L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Ossages a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans