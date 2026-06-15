Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Ossages
Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Ossages vendredi 21 août 2026.
Ossages
Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées
Place de la course Ossages Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !
repas à partir de 19h à la Bon’heure (sur réservation 06 31 12 05 49 ).
À 21h30, diffusion du film Il etait une foret .
Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !
repas à partir de 19h à la Bon’heure (sur réservation au 06 31 12 05 49)
À 21h30, diffusion du film Il etait une foret .
Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .
Place de la course Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 05 49
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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées
Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!
Dinner starting at 7:00 p.m. at La Bon’heure (reservations required: 06 31 12 05 49).
At 9:30 p.m., screening of the film Il était une forêt.
L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Ossages a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans