Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Saint-Lon-les-Mines

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Saint-Lon-les-Mines mercredi 16 juillet 2025.

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Cour de l’ancienne école primaire Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 22:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !

Restauration et buvette sur place à partir de 19h30.

À 22h, diffusion du film “Les petites victoires”, une comédie de Julia Piaton, avec Michel Blanc, Marie Bunel.

Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !

Restauration et buvette sur place à partir de 19h30.

À 22h, diffusion du film “Les petites victoires”, une comédie de Julia Piaton, avec Michel Blanc, Marie Bunel.

Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .

Cour de l’ancienne école primaire Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41

English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Open-air cinema as part of the ?les nuits étoilées? festival!

Catering and refreshments on site from 7.30pm.

At 10pm, screening of « Les petites victoires », a comedy by Julia Piaton, with Michel Blanc, Marie Bunel.

German : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Filmvorführung unter freiem Himmel im Rahmen des Festivals « Les nuits étoilées »!

Essen und Trinken vor Ort ab 19:30 Uhr.

Um 22 Uhr wird der Film « Les petites victoires » gezeigt, eine Komödie von Julia Piaton, mit Michel Blanc und Marie Bunel.

Italiano :

Cinema all’aperto nell’ambito del festival delle notti stellate!

Cibo e bevande sul posto a partire dalle 19.30.

Alle 22.00, proiezione del film Les petites victoires, una commedia di Julia Piaton, con Michel Blanc e Marie Bunel.

Espanol : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Cine al aire libre en el marco del festival de las noches estrelladas

Comida y refrescos in situ a partir de las 19.30 h.

A las 22:00 h, proyección de la película Les petites victoires, una comedia de Julia Piaton protagonizada por Michel Blanc y Marie Bunel.

L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans