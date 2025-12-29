Festival Cinéma Télérama Emeraude Cinéma Dinard
Festival Cinéma Télérama Emeraude Cinéma Dinard mercredi 21 janvier 2026.
Festival Cinéma Télérama
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-27
2026-01-21
Émeraude Cinéma vous invite au Festival de Cinéma Télérama.
Diffusion des meilleurs films de 2025 et d’avant-premières.
Programme
– BLACK DOG (vost) mercredi 21 janvier à 14h30 et samedi 24 janvier à 20h10
– L’AGENT SECRET (vost) mercredi 21 janvier à 17h et samedi 24 janvier à 14h30
– SIRAT (vost) mercredi 21 janvier à 20h20 et lundi 26 janvier à 17h30
– MIROIRS NO.3 (vost) jeudi 22 janvier à 17h30 et lundi 26 janvier à 20h30
– JE SUIS TOUJOURS LA (vost) jeudi 22 janvier à 20h10 et lundi 26 janvier à 14h30
– UN SIMPLE ACCIDENT (vost) vendredi 23 janvier à 17h30 et mardi 27 janvier à 14h30
– MÉMOIRES D’UN ESCARGOT (conseillé à partir de 12 ans) samedi 24 janvier à 17h50 et dimanche 25 janvier 15h00
– PARTIR UN JOUR dimanche 25 janvier à 14h45 et mardi 27 janvier à 17h30
– UNE BATAILLE APRES L’AUTRE (vost) dimanche 25 janvier à 19h45
Les avants-premières
– THE MASTERMIND (vost): vendredi 23 janvier à 20h20
– A PIED D’OEUVRE dimanche 25 janvier à 17h30
– BAISE-EN-VILLE mardi 27 janvier à 20h30 .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
