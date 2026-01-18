Festival Cinéma Télérama Place Bujault Melle
Tarif : 4 EUR
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-27
2026-01-21
Festival cinéma Télérama
Du mercredi 21 au mardi 27 janvier au cinéma Le Méliès à Melle
Vous pourrez voir ou revoir les meilleurs films de l’année, ainsi qu’une sélection de films en avant-première.
Programmation à retrouver en ligne et au cinéma
4€ la séance .
Place Bujault Cinéma Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83
