Festival Cinéma Télérama Place Bujault Melle

Festival Cinéma Télérama

Place Bujault Cinéma Melle Deux-Sèvres

Festival cinéma Télérama

Du mercredi 21 au mardi 27 janvier au cinéma Le Méliès à Melle

Vous pourrez voir ou revoir les meilleurs films de l’année, ainsi qu’une sélection de films en avant-première.

Programmation à retrouver en ligne et au cinéma

4€ la séance .

Place Bujault Cinéma Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83

