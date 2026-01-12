FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27

Festival Cinéma Télérama vous invite à voir ou à revoir les meilleurs films de l’année, ainsi que 4 films en avant-première, sélectionnés par la rédaction, dans les cinémas AFCAE, partout en France.

Du 21 au 27 janvier 2026

Programmation

À pied d’œuvre Avant-première

Dimanche 25/01, 16h05.

Synopsis

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.

À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.



La Petite Dernière

Jeudi 22/01, 18h20 ; vendredi 23/01, 17h ; lundi 26/01, 20h30.

Synopsis

Fatima, 17 ans, est la petite dernière.

Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante.

Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde.

Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions.

Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?

Valeur sentimentale VO

Vendredi 23/01, 20h15 ; samedi 24/01, 14h ; mardi 27/01, 16h15.

Synopsis

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence.

Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance.

Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

L’inconnu de la Grande Arche

Mercredi 21/01, 20h30 ; jeudi 22/01, 14h ; samedi 24/01, 18h30.

Synopsis

1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe !

À la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours.

Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique.

Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique.

Nino

Mercredi 21/01, 14h ; jeudi 22/01, 20h45 ; samedi 24/01, 16h35.

Synopsis

Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve.

D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions.

Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même.

Mémoires d’un escargot – VO

Mercredi 21/01, 18h25 ; jeudi 22/01, 16h15 ; lundi 26/01, 14h.

Synopsis

À la mort de son père, la vie heureuse et marginale de Grace Pudel, collectionneuse d’escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau Gilbert, elle atterrit dans une famille d’accueil à l’autre bout de l’Australie.

Suspendue aux lettres de son frère, ignorée par ses tuteurs et harcelée par ses camarades de classe, Grace s’enfonce dans le désespoir.

Jusqu’à la rencontre salvatrice avec Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille…

L’agent secret – VO

​Avertissement

Vendredi 23/01, 14h ; lundi 26/01, 17h25 ; mardi 27/01, 19h45.

Synopsis

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein.

Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…

Nouvelle Vague VO

Mercredi 21/01, 16h10 ; dimanche 25/01, 20h30 ; mercredi 27/01, 14h.

Synopsis

Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle .

Promis le ciel Avant-première

Dimanche 25/01, 14h.

Synopsis

Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis.

Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays.

Quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre mais intranquille dans un climat social de plus en plus préoccupant.

The Mastermind – VO – Avant-première

Samedi 24/01, 20h40.

Synopsis

Massachussetts, 1970. Père de famille en quête d’un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d’œuvres d’art.

Avec deux complices, il s’introduit dans un musée et dérobe des tableaux.

Mais la réalité le rattrape écouler les œuvres s’avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour.

Le Gâteau du Président – VO – Avant-première

Dimanche 25/01, 18h10.

Synopsis

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président.

Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.



