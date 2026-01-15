Festival cinéma TÉLÉRAMA Cinéma Le Navire Valence

Festival cinéma TÉLÉRAMA

La 28e édition du Festival Cinéma organisé par l’AFCAE et Télérama en partenariat avec BNP Paribas aura lieu du 21 au 27 janvier 2026. L’occasion de voir ou revoir les meilleurs films de 2025. 4 € avec le Pass Télérama. Tarifs habituels sans le pass.

Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

The 28th edition of the Festival Cinéma organized by AFCAE and Télérama in partnership with BNP Paribas will take place from January 21 to 27, 2026. An opportunity to see or re-see the best films of 2025. 4? with Pass Télérama. Regular prices without the pass.

