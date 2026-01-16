Festival cinéma Télérama Vitré

Festival cinéma Télérama

199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-27

2026-01-21

Télérama et l’Association française des cinémas d’art et d’essai (Afcae) organisent, du 21 au 27 janvier 2026, la 28ᵉ édition du Festival cinéma Télérama.

Une sélection des seize meilleurs films de l’année 2025 choisis par la rédaction de Télérama sera proposée au Cinéma Aurore de Vitré, au tarif de 4 euros la place, sur présentation du pass pour la manifestation, valable pour deux personnes, à retrouver dans les numéros de Télérama des 14 et 21 janvier 2026 ainsi que sur Télérama.fr et l’application Télérama. .

199 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40

