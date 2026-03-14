Festival Cinéma Un Écran dans les Arbres Salle La passerelle Meschers-sur-Gironde
Festival Cinéma Un Écran dans les Arbres Salle La passerelle Meschers-sur-Gironde vendredi 21 août 2026.
Festival Cinéma Un Écran dans les Arbres
Salle La passerelle Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Un festival pas comme les autres sur le cinéma vous attend durant ces 3 jours ! Rencontres des cinémas indépendants Programme en attente-
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Salle La passerelle Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine unecrandanslesarbres17@gmail.com
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English :
A film festival like no other awaits you over these 3 days! Rencontres des cinémas indépendants Program pending-
L’événement Festival Cinéma Un Écran dans les Arbres Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-11 par Royan Atlantique