Festival Cinéma Un Écran dans les Arbres Salle La passerelle Meschers-sur-Gironde

Festival Cinéma Un Écran dans les Arbres

Salle La passerelle Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Un festival pas comme les autres sur le cinéma vous attend durant ces 3 jours ! Rencontres des cinémas indépendants Programme en attente-

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Salle La passerelle Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine unecrandanslesarbres17@gmail.com

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English :

A film festival like no other awaits you over these 3 days! Rencontres des cinémas indépendants Program pending-

L’événement Festival Cinéma Un Écran dans les Arbres Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-11 par Royan Atlantique