Festival Cinéma Version Originale Gujan-Mestras

Le Festival Version Originale, soutien au cinéma de proximité, dédié aux films de toutes cultures et de tous horizons en VO/stf.

Festival Version Originale propose une sélection de films du monde entier, mosaïque et reflet d’autres cultures, d’autres horizons à partager toute cette semaine.

Les soirées d’ouverture et clôture

Des rencontres avec des invité(e)s qui viendront partager leur connaissance et leur passion pour le cinéma.

Festival Version Originale c’est aussi le rendez-vous pour les petits amoureux du cinéma avec 2 séances dédiées aux enfants un Ciné P’tit Déj pour les tout-petits et un Ciné-goûter

Le vote pour les 2 prix du public, fiction et documentaire

Et toujours les Apéro-Concerts festifs des samedis

Un espace convivial devant le cinéma pour des apéros-concerts, le food-truck, une pause café entre les films

Des séances à destination des scolaires .

Cinéma Gérard Philipe Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@festival-version-originale.fr

