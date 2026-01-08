Festival Cinémania 4ème édition Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire
Festival Cinémania 4ème édition Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 23 janvier 2026.
Festival Cinémania 4ème édition
Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-23
En exclusivité dans votre cinéma Le Club de Barbezieux le Festival Cinémania.
Osez un marathon cinématographique sur ce week-end exceptionnel !!! Découvrez 3, 4, 5 films par jour, du matin au soir… Nous sommes impatients de vous accueillir !
.
Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 13 34 les-bonimenteurs@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Cinémania 4ème édition
Exclusive to your Barbezieux Le Club cinema: the Cinémania Festival.
Experience a film marathon over this exceptional weekend! Discover 3, 4 or 5 films a day, from morning to night… We look forward to welcoming you!
L’événement Festival Cinémania 4ème édition Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme du Sud Charente