Festival Cinemasio – 1ère édition Forum des images Paris

3 jours, 25 réalisateur.ices, une multitude d’histoires à découvrir autour de projections, rencontres et échanges.

Le Festival Cinemasio est né d’une ambition claire : mettre en lumière la diversité des talents d’origine asiatique du cinéma français à travers un espace de circulation des œuvres et de dialogue entre artistes, professionnels et publics.

Pour cette première édition, le festival propose une programmation exigeante qui articule création contemporaine, patrimoine, transmission et réflexion professionnelle, afin de refléter la richesse des trajectoires, des esthétiques et des écritures qui traversent aujourd’hui le paysage cinématographique.

Les projections

Soirée d’ouverture

Dans la cuisine des Nguyen, de Stéphane Ly-Cuong

vendredi 20 mars à 20h

Yvonne Nguyen, jeune femme d’origine vietnamienne, rêve d’une carrière dans la comédie musicale au grand dam de sa mère qui préférerait la voir reprendre son restaurant en banlieue. L’intimité de la cuisine, entre plats familiaux et recettes traditionnelles, leur permettra-t-elle enfin de communiquer, se comprendre et s’accepter ?

Projection suivie d’un karaoké exceptionnel en salle !

Suivie d’une rencontre avec Stéphane Ly-Cuong et l’équipe du film.

Panorama 2026

Des films récents, puissants et salués par la critique, à (re)découvrir en salle pour célébrer toute la vitalité du cinéma asio-descendant.

Compétition de courts métrages

Vingt talents émergents, vingt écritures audacieuses : la scène de demain se révèle ici. Venez repérer les talents qui feront le cinéma de demain.

3 séances en présence des réalisateur·rices :

Compétition de courts métrages : 1ère partie & 2e partie

Compétition de films : « Diasporas »

Les rencontres

Masterclass de Davy Chou, cinéaste

Dimanche 22 mars à 17h15

Davy Chou propose une masterclass exceptionnelle consacrée à l’ensemble de son travail. Cinéaste franco-cambodgien incontournable, salué par la critique internationale et présent dans les plus grands festivals, il dévoile sa vision du cinéma et les secrets de sa mise en scène, de l’écriture à la direction d’acteurs. Entre mémoire, identité et puissance des images, cette rencontre offre une immersion rare dans le travail d’un auteur dont la singularité et l’exigence redessinent les contours du cinéma contemporain.

Et aussi :

→ Retour à Séoul, en sa présence.

Podcast Banh Mi Media avec le scénariste Quoc Dang Tran

Samedi 21 mars à 14h30

Le Festival accueille Banh Mi Media pour l’enregistrement d’un podcast ouvert au public avec Quoc Dang Tran. Scénariste majeur du paysage audiovisuel français, il est notamment connu pour son travail sur Dix pour cent, Le Bureau des légendes et, plus récemment, Les Gouttes de Dieu. Son écriture, profondément ancrée dans le réel, explore avec finesse les rapports de pouvoir, les trajectoires individuelles et les lignes de tension de la société contemporaine.

Tables rondes : le cinéma asio-descendant, état des lieux et perspectives

Samedi 21 mars à 16h30

Un double format de tables rondes afin d’ouvrir un espace de réflexion collective et de dialogue. Ces rencontres interrogent les enjeux de représentation, de création et de circulation des talents d’origine asiatique dans l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel français.

→ Table ronde 1 : Y a-t-il un cinéma asio-descendant ? Forces et faiblesses dans le contexte actuel

→ Table ronde 2 : Écrire, produire et jouer : de nouveaux visages dans la diversité de l’industrie française.

Le Forum des images accueille la toute première édition de Cinemasio, le festival de films asio-descendants.

Du vendredi 20 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

