Festival Cinéopen Pontarlier

Théâtre B. Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 12 – 12 – 25 EUR
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-26
2025-10-13
Organisé par le Ciné-Club J. Becker de Pontarlier.
Le festival de cinéma de Pontarlier vous embarque entre magie de l’animation et découverte du cinéma des pays des Balkans. Projections de films, rencontres avec des cinéastes, ateliers pour les enfants, avant-premières… Un voyage culturel unique ! .
Théâtre B. Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 12 63 cineclubjacquesbecker@orange.fr
