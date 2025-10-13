Festival Cinéopen Pontarlier

Festival Cinéopen Pontarlier lundi 13 octobre 2025.

Festival Cinéopen

Théâtre B. Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-13

Organisé par le Ciné-Club J. Becker de Pontarlier.

Le festival de cinéma de Pontarlier vous embarque entre magie de l’animation et découverte du cinéma des pays des Balkans. Projections de films, rencontres avec des cinéastes, ateliers pour les enfants, avant-premières… Un voyage culturel unique ! .

Théâtre B. Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 12 63 cineclubjacquesbecker@orange.fr

English : Festival Cinéopen

German : Festival Cinéopen

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Cinéopen Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS