Festival Cinés Pays Cinéma La Cane Montfort-sur-Meu

Cinéma La Cane 13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

2025-10-22

Le festival des cinémas revient du 22 au 28 octobre !

Cinés Pays c’est le festival annuel des 6 cinémas associatifs de Brocéliande (Bréal, Montfort, Montauban, Plélan-le-Grand, St Méen et Romillé). Chaque année, ce sont 300 bénévoles qui se mobilisent pour vous. Une folle semaine, pendant les vacances de la Toussaint, avec des films pour petits et grands, des avant-premières, des sorties nationales, des rencontres avec des équipes de film, des ateliers ciné… Un programme riche et convivial pour tous, au prix unique de 4,50€.

– Le stage mini-film pour les enfants de 8 à 11 ans, accompagnés par la compagnie ARTEFAKT: jeudi 23 octobre à 9h00 au cinéma, sur inscription à l’accueil. Tarif 2€. 10 places.

– Les séances spéciales jeune public à 3€ pour les enfants ayant réalisé un dessin. Croquette le chat merveilleux le 23/10 à 15h. Dimanche 27 octobre à 11h. Un goûter est offert à l’issue de ces deux séances. .

Cinéma La Cane 13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 37

