Festival Cinespagnol Exposition Quijote de Vuelta (Quichotte le retour Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Festival Cinespagnol Exposition Quijote de Vuelta (Quichotte le retour Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux lundi 23 mars 2026.
Festival Cinespagnol Exposition Quijote de Vuelta (Quichotte le retour
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-23
Exposition Quijote de vuelta Don Quichotte, le retour Artistes Pajot et Bougouin
Portée par l’association Ciné Espagnol dans le cadre du festival Cinespagnol .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Festival Cinespagnol Exposition Quijote de Vuelta (Quichotte le retour
L’événement Festival Cinespagnol Exposition Quijote de Vuelta (Quichotte le retour Périgueux a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Communal de Périgueux