FESTIVAL CINESPAÑA CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-14

2025-09-30

Le festival Cinespaña est la vitrine du cinéma espagnol.

Une programmation et des événements pour fêter le cinéma espagnol .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

The Cinespaña festival is the showcase for Spanish cinema.

German :

Das Festival Cinespaña ist das Schaufenster des spanischen Kinos.

Italiano :

Il festival Cinespaña è la vetrina del cinema spagnolo.

Espanol :

El festival Cinespaña es el escaparate del cine español.

