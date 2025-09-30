FESTIVAL CINESPAÑA CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-09-30
fin : 2025-10-14
2025-09-30
Le festival Cinespaña est la vitrine du cinéma espagnol.
Une programmation et des événements pour fêter le cinéma espagnol .
English :
The Cinespaña festival is the showcase for Spanish cinema.
German :
Das Festival Cinespaña ist das Schaufenster des spanischen Kinos.
Italiano :
Il festival Cinespaña è la vetrina del cinema spagnolo.
Espanol :
El festival Cinespaña es el escaparate del cine español.
