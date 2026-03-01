Festival Cinespañol Exposition De pàpel y hiero (de paier et de fer) Prieuré Montignac-Lascaux

Festival Cinespañol Exposition De pàpel y hiero (de paier et de fer)

Prieuré Place Léo Magne Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:15:00

Date(s) :

2026-03-23

10h 12h15 15h -18h30. Exposition rassemblant les oeuvres de 2 artistes Cécile Poncet (papier) et Michel Alalinarde (fer). Entrée libre

Cette exposition présentée dans le cadre du 17ème Festival Cinespañol rassemble les oeuvres de deux artistes Cécile Poncet (papier) et Michel Alalinarde (fer).

Cécile Poncet ses créations naissent d’une page de papier qui devient boule intense. Ayant peu d’armature, elle établi un équilibre entre la densité du papier et une constante recherche de mouvement.

Michel Alalinarde Bois, fer, acier, matériaux nobles et vivants, ont participé à cette envie de formes et ce besoin de créations diverses et variées s’était déjà révélé très tôt chez lui .

Prieuré Place Léo Magne Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00

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English : Festival Cinespañol Exposition De pàpel y hiero (de paier et de fer)

10am 12:15pm 3pm 6:30pm. Exhibition featuring the work of 2 artists: Cécile Poncet (paper) and Michel Alalinarde (iron). Free admission

L’événement Festival Cinespañol Exposition De pàpel y hiero (de paier et de fer) Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère