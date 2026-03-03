Festival Cinespañol soirée paella et cinéma Excideuil
Château Excideuil Dordogne
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Dans le cadre du 17e festival Cinespanol en partenariat avec Excit’œil et Ciné Passion en Périgord.
18h le film Cien años de perdón (Cent ans de pardon, comédie), à
19h40 dîner paella (sur réservation) et à
21h15, le film Calle Málaga (Rue Malaga, comédie dramatique) VOSTF. .
Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 excitoeil@gmail.com
English : Festival Cinespañol soirée paella et cinéma
6:30pm: Film Bario (Suburb) by Fernando Leon de Aranoa (1h34),
8pm: Meal (paella + dessert + Spanish wines + both films: 18 euros/pers). Reservations required.
8:45pm: Film La habitacion de al lado (The Room Next Door) by Almodovar (1h47). VOSTF.
