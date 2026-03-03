Festival Cinespañol soirée paella et cinéma Excideuil

Festival Cinespañol soirée paella et cinéma

Dans le cadre du 17e festival Cinespanol en partenariat avec Excit’œil et Ciné Passion en Périgord.

18h le film Cien años de perdón (Cent ans de pardon, comédie), à

19h40 dîner paella (sur réservation) et à

21h15, le film Calle Málaga (Rue Malaga, comédie dramatique) VOSTF. .

Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 excitoeil@gmail.com

English : Festival Cinespañol soirée paella et cinéma

6:30pm: Film Bario (Suburb) by Fernando Leon de Aranoa (1h34),

8pm: Meal (paella + dessert + Spanish wines + both films: 18 euros/pers). Reservations required.

8:45pm: Film La habitacion de al lado (The Room Next Door) by Almodovar (1h47). VOSTF.

