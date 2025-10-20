Festival Cinétoiles des P’Tits Loups L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois
Festival Cinétoiles des P’Tits Loups
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-20
fin : 2025-11-02
2025-10-20
Festival de Cinéma Art &Essai pour les petits
Parce que les plus petits ont eux aussi droit à leur fête du cinéma, le festival Cinétoiles des P’tits Loups propose une programmation leur étant dédiée pendant les vacances de la Toussaint.
8 films, 4 dès 3 ans et 4 autres dès 6 ou 8 ans, et pas moins de 6 animations, 3 pour chaque tranche d’âge.
Tarif unique 5€ seulement !
Vous retrouverez toutes les informations (sélection, dossiers de presse, bandes-annonces, descriptif des animations) sur notre site
www.etoilecinema.com .
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
