Festival Cinétoiles des P’Tits Loups L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois

Festival Cinétoiles des P’Tits Loups

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-02

2025-10-20

Festival de Cinéma Art &Essai pour les petits

Parce que les plus petits ont eux aussi droit à leur fête du cinéma, le festival Cinétoiles des P’tits Loups propose une programmation leur étant dédiée pendant les vacances de la Toussaint.

8 films, 4 dès 3 ans et 4 autres dès 6 ou 8 ans, et pas moins de 6 animations, 3 pour chaque tranche d’âge.

Tarif unique 5€ seulement !

Vous retrouverez toutes les informations (sélection, dossiers de presse, bandes-annonces, descriptif des animations) sur notre site

www.etoilecinema.com .

