Festival Cinopsy’s 2025 UGC Ciné Cité Bordeaux

Festival Cinopsy’s 2025 3 – 5 octobre UGC Ciné Cité Gironde

Tarifs : 65 € – 100 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T23:00:00

Fin : 2025-10-05T10:30:00 – 2025-10-05T17:15:00

Une 9ᵉ édition qui promet du bon

La transgression et la liberté sont deux notions intimement liées, souvent explorées dans la philosophie, l’art et la littérature. Transgresser, c’est franchir les limites, briser les interdits, remettre en question les normes établies. Cette action peut être perçue comme une quête de liberté, une volonté d’échapper aux contraintes imposées par la société, la morale ou les institutions.

La liberté, quant à elle, est souvent définie comme la capacité de choisir et d’agir sans entrave. Cependant, cette notion reste ambiguë : est-on véritablement libre si l’on se conforme aux règles, ou faut-il nécessairement transgresser pour accéder à une forme d’émancipation ? Certains pensent que la liberté passe par l’obéissance aux lois, qui garantissent une coexistence harmonieuse. D’autres, en revanche, estiment que la véritable liberté réside dans le refus de ces limites.

La transgression, toutefois, n’est pas sans risque. Elle peut mener à l’isolement, à la réprobation sociale, voire à des sanctions. Mais elle est aussi porteuse d’innovation et de progrès. Les grandes révolutions, qu’elles soient politiques, culturelles ou scientifiques, sont souvent le fruit d’une rupture avec l’ordre établi.

Ainsi, transgression et liberté forment un duo complexe. La première peut être le chemin vers la seconde, mais elle exige du courage et une réflexion sur les conséquences de ses actes.

La question demeure : jusqu’où peut-on transgresser sans mettre en péril la liberté des autres ? Cette tension fait de ces concepts des piliers de la condition humaine.

UGC Ciné Cité 15 rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinopsys.com/cinopsys-2025.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 44 05 95 50 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ff2p.fr »}]

Retrouvez le festival Cinopsy’s de Bordeaux pour une 9e édition sur le thème « Transgression et liberté », en présence de notre marraine Catherine Marchal et de Laurence Vanin, notre invitée d’honneur. festival cinéma

Cécile Meignant