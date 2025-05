Festival CiotAliment’air – Jardinerie-Moulin Saint Estève La Ciotat, 14 juin 2025 16:00, La Ciotat.

Bouches-du-Rhône

Festival CiotAliment’air Samedi 14 juin 2025 de 16h à 21h30. Jardinerie-Moulin Saint Estève 1756 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

L’association l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale vous donne rendez-vous à la Jardinerie-Moulin Saint Estève à La Ciotat pour un moment festif, engagé et collaboratif autour des enjeux de l’alimentation et de la qualité de l’air !

Au programme, ateliers ludiques, disco gaspacho, escape game, visite guidée du jardin et de la pépinière, rencontre avec des acteurs engagés, débat citoyen, dégustation de produits locaux, buvette et musique live !



Pensez à apporter vos contenants réutilisables pour boire et manger en mode zéro déchet. .

Jardinerie-Moulin Saint Estève 1756 avenue Joseph Roumanille

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 71 06 a.goudon-sapet@cpie-coteprovencale.fr

English :

The Atelier Bleu CPIE Côte Provençale association is looking forward to seeing you at the Jardinerie-Moulin Saint Estève in La Ciotat for a festive, committed and collaborative event focusing on the issues of food and air quality!

German :

Der Verein l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale lädt Sie in die Jardinerie-Moulin Saint Estève in La Ciotat zu einem festlichen, engagierten und kollaborativen Moment rund um die Herausforderungen der Ernährung und der Luftqualität ein!

Italiano :

L’associazione Atelier Bleu CPIE Côte Provençale vi aspetta alla Jardinerie-Moulin Saint Estève di La Ciotat per un evento festoso, impegnato e collaborativo sui temi dell’alimentazione e della qualità dell’aria!

Espanol :

La asociación Atelier Bleu CPIE Côte Provençale le espera en la Jardinerie-Moulin Saint Estève de La Ciotat para un evento festivo, comprometido y colaborativo centrado en las cuestiones de la alimentación y la calidad del aire.

