Festival Circa 2025 Auch

Festival Circa 2025 Auch vendredi 17 octobre 2025.

Festival Circa 2025

Allées des Arts et dans d’autres lieux Auch Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-17

Reconnu internationalement comme un rendez-vous incontournable en matière d’arts du cirque, le Festival du cirque actuel accueille chaque année entre 15 et 20 spectacles de compagnies professionnelles se produisant au cours d’environ 80 représentations.

.

Allées des Arts et dans d’autres lieux Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr

English :

Internationally recognized as an essential meeting place for the circus arts, the Festival du cirque actuel hosts between 15 and 20 shows by professional companies in some 80 performances each year.

German :

Das Festival du cirque actuel ist ein international anerkannter Treffpunkt für Zirkuskünste und bietet jedes Jahr zwischen 15 und 20 Vorstellungen von professionellen Zirkusgruppen, die in etwa 80 Vorstellungen auftreten.

Italiano :

Riconosciuto a livello internazionale come un evento chiave per le arti circensi, il Festival du cirque actuel ospita ogni anno tra i 15 e i 20 spettacoli di compagnie professionali in circa 80 rappresentazioni.

Espanol :

Reconocido internacionalmente como un acontecimiento clave de las artes circenses, el Festival du cirque actuel acoge cada año entre 15 y 20 espectáculos de compañías profesionales en unas 80 representaciones.

L’événement Festival Circa 2025 Auch a été mis à jour le 2025-01-21 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne