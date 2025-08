Festival Circa Atelier d’initiation au cirque Salle des cordeliers Auch

Salle des cordeliers 3 Rue Camille Desmoulins Auch Gers

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : Samedi 2025-10-20

fin : 2025-10-24

2025-10-20

Venez vivre ce 38e Festival du cirque actuel !



Profitez d’ateliers d’initiation au cirque pour les plus petits et les ados !

Salle des cordeliers 3 Rue Camille Desmoulins Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr

English :

Come and experience the 38th Festival du cirque actuel!



Introductory circus workshops for kids and teens!

German :

Erleben Sie dieses 38. Festival des aktuellen Zirkus!



Profitieren Sie von Zirkus-Einführungsworkshops für die Kleinsten und Teenager!

Italiano :

Venite a vivere il 38° Festival du cirque actuel!



Approfittate dei laboratori di circo introduttivi per bambini e ragazzi!

Espanol :

¡Venga a vivir la 38ª edición del Festival du cirque actuel!



Aproveche los talleres de iniciación al circo para niños y adolescentes

L’événement Festival Circa Atelier d’initiation au cirque Auch a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne