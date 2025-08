Festival Circa Concerts et dj sets Bar du festival Auch

Festival Circa Concerts et dj sets Bar du festival Auch samedi 18 octobre 2025.

Festival Circa Concerts et dj sets

Bar du festival Allées des arts Auch Gers

Début : Mercredi 2025-10-18

fin : 2025-10-22

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Venez vivre ce 38e Festival du cirque actuel !



Profitez tous les soirs du festival de concerts gratuits !

Bar du festival Allées des arts Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr

English :

Come and experience the 38th Festival du cirque actuel!



Enjoy free concerts every evening of the festival!

German :

Erleben Sie dieses 38. Festival des aktuellen Zirkus!



Genießen Sie jeden Abend des Festivals kostenlose Konzerte!

Italiano :

Venite a vivere il 38° Festival du cirque actuel!



Godetevi i concerti gratuiti ogni sera del festival!

Espanol :

¡Venga a vivir la 38ª edición del Festival du cirque actuel!



Disfrute de conciertos gratuitos todas las noches del festival

