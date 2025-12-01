Festival Cirkonvolutions (arts du clown et du cirque) 7ème édition Le Mac Orlan Brest

Festival Cirkonvolutions (arts du clown et du cirque) 7ème édition

Le Mac Orlan La Maison du Théâtre Brest Finistère

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-08

2025-12-01

Tous les deux ans, ce festival met en lumière des clowns actuels, propose des temps de formation et valorise la création régionale des arts du cirque et arts associés. A chaque édition, le festival programme une tête d’affiche, d’une figure singulière et contemporaine de l’Art du Clown.

Ils organisent un stage à destination de professionnels et/ou d’amateurs confirmés. Parfois, ils proposent une entrée sur l’histoire des arts du cirque. Ils valorisent la création en Bretagne amateure, professionnelle et jeune (via le réseau Ecoles de cirque) lors d’une soirée consacrée à des formes courtes.

Le Mac Orlan La Maison du Théâtre Brest 29200 Finistère Bretagne

