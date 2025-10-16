Festival CLAP sur le polar Atrium Dax
Festival CLAP sur le polar Atrium Dax jeudi 16 octobre 2025.
Festival CLAP sur le polar
Atrium 1 cours de Verdun Dax Landes
Evénement qui mêle Cinéma, Littérature, Audiovisuel & Pop Culture.
Pour sa deuxième édition, l’accent sera mis sur le polar au féminin et la marraine du festival sera la cinéaste et l’autrice de courts-métrages Clélia Ventura et l’acteur , réalisateur, producteur Arnaud Binard sera invité d’honneur de ce Festival.
Au programme: Spectacle, films et des séries. Des tables rondes, des rencontres jeunesse, des animations et une exposition. .
Atrium 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 80 07
