Festival CLAP sur le polar Atrium Dax jeudi 16 octobre 2025.

Atrium 1 cours de Verdun Dax Landes

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-19

Evénement qui mêle Cinéma, Littérature, Audiovisuel & Pop Culture.

Pour sa deuxième édition, l’accent sera mis sur le polar au féminin et la marraine du festival sera la cinéaste et l’autrice de courts-métrages Clélia Ventura et l’acteur , réalisateur, producteur Arnaud Binard sera invité d’honneur de ce Festival.

Au programme: Spectacle, films et des séries. Des tables rondes, des rencontres jeunesse, des animations et une exposition. .

Atrium 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 80 07

