Festival Classic Art Verneuil-sur-Vienne

Festival Classic Art Verneuil-sur-Vienne samedi 4 octobre 2025.

Festival Classic Art

Place de l’Église Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Dans le cadre du Festival Classic Art 87, le Quatuor à cordes « APPASSIONATA » et JÉRÔME VOISON, clarinettiste, vous invitent à un voyage musical à travers les œuvres classiques de Mozart, Haydn, Lekeu, Brahms…

Information et réservation par mail en lien. .

Place de l’Église Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine imaginonsveyrac@gmail.com

