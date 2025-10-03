Festival Classic Art Veyrac
Festival Classic Art Veyrac vendredi 3 octobre 2025.
Festival Classic Art
25 Rue du Cheval Blanc Veyrac Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Dans le cadre du Festival Classic Art 87, le Quatuor à cordes « APPASSIONATA » et JÉRÔME VOISON, clarinettiste, vous invitent à un voyage musical à travers les œuvres classiques de Mozart, Haydn, Lekeu, Brahms…
Information et réservation par mail en lien. .
25 Rue du Cheval Blanc Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine imaginonsveyrac@gmail.com
