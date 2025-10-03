Festival Classic Art Veyrac

Festival Classic Art Veyrac vendredi 3 octobre 2025.

Festival Classic Art

25 Rue du Cheval Blanc Veyrac Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Dans le cadre du Festival Classic Art 87, le Quatuor à cordes « APPASSIONATA » et JÉRÔME VOISON, clarinettiste, vous invitent à un voyage musical à travers les œuvres classiques de Mozart, Haydn, Lekeu, Brahms…

25 Rue du Cheval Blanc Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine imaginonsveyrac@gmail.com

