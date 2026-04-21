Taulis

FESTIVAL CLASSIQUE AUTREMENT DUO TENOR ET PIANO

Taulis Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de leur festival ‘Classique Autrement’ du Haut Vallespir, les Amis d’Alain Marinaro ont fait choix d’un duo lyrique de haut niveau composé du ténor Francis Biyong et de la pianiste Angéline Pondepeyre qui passera le samedi 30 mai à 17h en l’église Saint Jean l’Evangéliste de Taulis.

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Taulis 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

As part of their Classique Autrement festival in the Haut Vallespir region, the Friends of Alain Marinaro have chosen a top-notch lyrical duo comprising tenor Francis Biyong and pianist Angéline Pondepeyre to perform on Saturday May 30 at 5pm in the church of Saint Jean l?Evangéliste in Taulis.

L’événement FESTIVAL CLASSIQUE AUTREMENT DUO TENOR ET PIANO Taulis a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR