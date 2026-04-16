Lamanère

FESTIVAL CLASSIQUE AUTREMENT R. GONÇALVEZ (GUITARE)

Lamanère Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert organisé par Les Amis de Marinaro.

Réservations par sms 07 49 77 00 56 ou sur www.alainmarinaro.fr

Tarif 10 € | Gratuit pour les moins de 18 ans

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Lamanère 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

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English :

Concert organized by Les Amis de Marinaro.

Reservations by sms: 07 49 77 00 56 or www.alainmarinaro.fr

Price: 10 ? | Free for under-18s

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L’événement FESTIVAL CLASSIQUE AUTREMENT R. GONÇALVEZ (GUITARE) Lamanère a été mis à jour le 2026-04-16 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR