La Bernerie-en-Retz

Festival classique estival Trio Scherzo, le romantisme et l’amour

Orangerie du domaine de la Gressière La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:45:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre du Festival de musique classique estival de La Bernerie-en-Retz, venez écouter Le Trio Scherzo, Le romantisme et l’amour dans un lieu charmant, écrin de verdure.

Trio SCHERZO : Le romantisme et l’amour , avec Linda Lombardozzi (piano), Corinne Massé (violon) et Stéphane Oster (violoncelle).

Le Trio SCHERZO propose un voyage au cœur du romantisme.

À travers Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt et Edward Elgar, l’amour devient le fil conducteur d’un programme riche en émotions, entre passion, amitié et héritage musical

Pratique:

on peut se garer dans l’enceinte du château mais aussi venir à pied du centre-ville, ce n’est qu’à 400m

on découvre en même temps le domaine, son restaurant, son bar à cocktails, l’hôtel

la vue est superbe sur les hauteurs de La Bernerie, la mer, le village

tout à côté, rencontrez Anne-Claire et les Petits fruits de la Baie

Billetterie en vente dans tous les Bureaux d’Information Touristique de la Destination Pornic ainsi qu’au Bureau Principal de Pornic dès le 1er juin (ou sur place les soirs de concerts)

L’assurance de passer un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .

Orangerie du domaine de la Gressière La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire berneriemusic@gmail.com

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English :

As part of the La Bernerie-en-Retz Summer Classical Music Festival, come and listen to Le Trio Scherzo, Le romantisme et l’amour in a charming green setting.

L’événement Festival classique estival Trio Scherzo, le romantisme et l’amour La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic