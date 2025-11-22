Festival Close up | Ciné-concerts burlesque Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

UNE SÉANCE, TROIS FILMS, TROIS CONCERTS



La maison démontable • Buster Keaton et Edward F. Cline • Comédie USA • 1920 22’ • muet • Lobster films

Un

jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus qu’à la monter.

Ce serait facile si un rival n’avait pas inversé les numéros des caisses.

L’épouvantail • Buster Keaton et Edward F. Cline Comédie USA • 1920 19’ • muet • Lobster films

Buster et

Pylade, deux ouvriers agricoles partageant une maison qu’ils ont habilement

aménagée, sont amoureux de la même jeune fille. Malheureusement, le père de

celle-ci ne voit pas ces flirts d’un très bon œil…

Le frigo déménageur • Buster Keaton et Edward F. Cline • Comédie • USA • 1922 20’ • muet • Lobster films

Se

retrouvant à la suite d’un quiproquo à conduire une charrette de déménagement,

Keaton va déclencher un petit cataclysme lors du défilé annuel de la police. Il

s’ensuit une course-poursuite totalement délirante : ce sont des centaines

de policiers qui lui courent après, créant des vagues humaines qui s’agitent en

tous sens.

Ces chefs-d’œuvre du cinéma burlesque seront proposés dans

le cadre de ciné-concerts orchestrés par Frédéric Pérol aux claviers, basses

électroniques et Julien Coulon à la guitare, à la mandoline et au ukulélé.

Frédéric Pérol s’intéresse particulièrement au lien de la musique avec les

images. Il a composé, depuis 2009, la bande-son de projets audiovisuels

multiples pour le Musée du Louvre, Arte, France Télévisions, Les Films d’Ici,

le Mémorial de la Shoah, etc.

Julien Coulon Guitariste classique de formation,

son répertoire s’étend des musiques anciennes, orientales et celtiques

jusqu’aux musiques actuelles. Spécialiste des cordes pincées, il a réalisé

plusieurs albums et se produit régulièrement en concert

Le samedi 22 novembre | 15h À partir de 5 ans, sur inscription

Durée : 1h

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 5 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

