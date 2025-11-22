Festival Close up | Ciné-concerts burlesque Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Festival Close up | Ciné-concerts burlesque Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 22 novembre 2025.
UNE SÉANCE, TROIS FILMS, TROIS CONCERTS
La maison démontable • Buster Keaton et Edward F. Cline • Comédie USA • 1920 22’ • muet • Lobster films
Un
jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus qu’à la monter.
Ce serait facile si un rival n’avait pas inversé les numéros des caisses.
L’épouvantail • Buster Keaton et Edward F. Cline Comédie USA • 1920 19’ • muet • Lobster films
Buster et
Pylade, deux ouvriers agricoles partageant une maison qu’ils ont habilement
aménagée, sont amoureux de la même jeune fille. Malheureusement, le père de
celle-ci ne voit pas ces flirts d’un très bon œil…
Le frigo déménageur • Buster Keaton et Edward F. Cline • Comédie • USA • 1922 20’ • muet • Lobster films
Se
retrouvant à la suite d’un quiproquo à conduire une charrette de déménagement,
Keaton va déclencher un petit cataclysme lors du défilé annuel de la police. Il
s’ensuit une course-poursuite totalement délirante : ce sont des centaines
de policiers qui lui courent après, créant des vagues humaines qui s’agitent en
tous sens.
Ces chefs-d’œuvre du cinéma burlesque seront proposés dans
le cadre de ciné-concerts orchestrés par Frédéric Pérol aux claviers, basses
électroniques et Julien Coulon à la guitare, à la mandoline et au ukulélé.
Frédéric Pérol s’intéresse particulièrement au lien de la musique avec les
images. Il a composé, depuis 2009, la bande-son de projets audiovisuels
multiples pour le Musée du Louvre, Arte, France Télévisions, Les Films d’Ici,
le Mémorial de la Shoah, etc.
Julien Coulon Guitariste classique de formation,
son répertoire s’étend des musiques anciennes, orientales et celtiques
jusqu’aux musiques actuelles. Spécialiste des cordes pincées, il a réalisé
plusieurs albums et se produit régulièrement en concert
En savoir plus sur le festival Close-Up
Le samedi 22 novembre | 15h
À partir de 5 ans, sur inscription
sur inscription
Durée : 1h
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
Une immersion dans l’univers comique de Buster Keaton orchestrée par des musiciens !
Le samedi 22 novembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants et adultes. A partir de 5 ans.
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/