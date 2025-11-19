Festival Close up | Le (mensonge) des trois petits cochons Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Festival Close up | Le (mensonge) des trois petits cochons Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 19 novembre 2025.
ATELIER CRÉATIF AUTOUR DES TROIS PETITS COCHONS
Le festival Close-Up avec le concours de la Maison de l’architecture Île-de-France propose des ateliers alliant architecture et créativité.
Après la projection du dessin animé Le mensonge des 3 petits cochons, les enfants échangeront sur l’histoire et exploreront des idées de construction écoresponsable. Ils mettront ensuite en pratique leurs idées en créant des maquettes de maisons en paille, bois et chanvre, découvrant ainsi les bases de l’architecture !
En savoir plus sur le festival Close-Up
Le mercredi 19 novembre | 15h
À partir de 6 ans, sur inscription
Durée : 1h
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
Quand l’architecture rencontre l’imaginaire : un atelier ludique pour découvrir la construction écoresponsable
Le mercredi 19 novembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/